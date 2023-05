Zeitung: Nordkorea stahl 721 Millionen Dollar an Kryptowährungen Japans

Photo : KBS News

Nordkorea hat laut einem Medienbericht von 2017 bis Ende 2022 mittels Cyberangriffen 721 Millionen Dollar an japanischem Kryptovermögen (Kryptowährungen) gestohlen.Das schrieb die japanische Zeitung „Nihon Keizai Shimbun“ am Montag anhand der Ergebnisse einer gemeinsamen Analyse mit dem Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic.Das entspricht 30 Prozent der Kryptowährungen im Wert von 2,3 Milliarden Dollar, die Nordkorea in dem genannten Zeitraum weltweit erbeutet haben soll.Der Wert der gestohlenen Kryptowährungen Japans entspricht zudem dem 8,8-Fachen des Exportvolumens Nordkoreas im Jahr 2021.Beim Volumen der von Nordkorea erbeuteten Kryptogelder folgten Vietnam mit 540 Millionen Dollar, die USA mit 497 Millionen Dollar und Hongkong mit 281 Millionen Dollar hinter Japan.