Experte: Europa fühlt sich durch Waffenlieferungen Nordkoreas an Russland bedroht

Photo : YONHAP News

Laut einem Experten wird Nordkorea angesichts der Anzeichen für dessen Waffenlieferungen an Russland auch in Europa als Bedrohung wahrgenommen.Die entsprechende Äußerung habe Ramon Pacheco Pardo, Professor für internationale Beziehungen am King´s College London, bei einer Diskussion am Montag (Ortszeit) gemacht, die von der in Washington ansässigen Denkfabrik Zentrum für Strategische und Internationale Studien (CSIS) veranstaltet worden sei, berichtete der US-Sender Radio Free Asia.Nordkorea habe mit seiner militärischen Unterstützung für Russland direkte Auswirkungen auf europäische Länder. Der militärische Austausch zwischen Nordkorea und Russland werde von den Europäern auch als neue Bedrohung wahrgenommen, sagte Pardo.Er fügte hinzu, dass Südkorea europäische Länder, darunter die Ukraine, Polen und Norwegen, unterstütze. Die „zwei Koreas“ hätten einen gegensätzlichen Einfluss auf Europa.