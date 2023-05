Stadt Seoul lockert Kriterium für Mehrkindfamilien auf zwei Kinder

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul hat beschlossen, das Kriterium für Mehrkindfamilien von drei Kindern auf zwei Kinder zu lockern.Das geht aus einem dritten Maßnahmenpaket gegen die niedrige Geburtenrate hervor, das die Stadtverwaltung heute präsentierte. Sie kündigte an, 430.000 Mehrkindfamilien stärker zu unterstützen.Die Stadtregierung beschloss, die Schwelle für die Einstufung als Mehrkindfamilien von drei Kindern auf zwei Kinder zu lockern. Sie will solchen Familien einen kostenlosen Eintritt oder die Kursteilnahme bzw. solche zu einem halben Preis in 13 öffentlichen Einrichtungen ermöglichen, die direkt von der Stadt oder im Auftrag betrieben werden.Im Falle einer Kreditkarte mit Rabattangeboten für Mehrkindfamilien wird die Altersgrenze für die Ausstellung mit Wirkung ab Juli von 13 Jahren (im Falle des jüngsten Kindes) auf 18 Jahre angehoben.Gemäß den Beschlüssen wird die Zahl der begünstigten Haushalte von derzeit rund 290.000 um 49 Prozent auf 430.000 Familien steigen. Diese Familien können bis zum Abschluss der Oberschule ihrer Kinder von Begünstigungen, z.B. in Bezug auf Verkehrskosten und Gebühren zur Nutzung von Kultureinrichtungen, profitieren.