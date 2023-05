Südkoreanischer Fußballer in China festgenommen

Photo : YONHAP News

Der südkoreanische Profifußballer Son Jun-ho ist in China festgenommen worden.Was genau dem Mittelfeldspieler des Shandong Taishan FC vorgeworfen wird, ist noch unbekannt.Ein Vertreter der südkoreanischen Botschaft in Peking teilte am Montag mit, dass Sicherheitsbehörden der Provinz Liaoning Son festgenommen hätten und ihn vernehmen würden. Der für das Gebiet zuständige südkoreanische Konsul leiste dem Südkoreaner Unterstützung.Einer Quelle zufolge informierten die chinesischen Sicherheitsbehörden am Montag das Generalkonsulat in Shenyang, die für die Provinz Liaoning zuständige südkoreanische Vertretung, darüber, dass sich Son in einem strafrechtlichen Gewahrsam befinde.Chinesische Medien berichteten, dass Son und andere Mannschaftskollegen wegen Vorwürfen der Spielmanipulation gegen den Cheftrainer Hao Wei verhört werden könnten.Angesichts der Bitte der ausländischen Presse um weitere Informationen oder einen Kommentar zu der Angelegenheit sagte der Sprecher des chinesischen Außenministeriums, Wang Wenbin, am Montag vor der Presse, dass ihm der Fall nicht bekannt sei.Im Zuge einer Kampagne gegen Korruption und Spielmanipulation im chinesischen Fußball wurde im März bereits Sons Teamkollege Jin Jingdao, ein 18-facher Nationalspieler, festgenommen.Nach Erkenntnissen des südkoreanischen Konsuls in China werde gegen Son nicht wegen Spielmanipulation, sondern wegen Bestechung ermittelt, sagte sein Agent am Montag der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch.Son, Jahrgang 1992, wechselte im Jahr 2021 zum chinesischen Fußballverein Shandong Taishan FC.