Ukraine, Handel und Reaktion auf Klimawandel die Hauptthemen bei anstehendem Korea-EU-Gipfel

Photo : YONHAP News

Der Gipfel zwischen Südkorea und der Europäischen Union, der nächste Woche anlässlich des 60. Jubiläums der diplomatischen Beziehungen stattfindet, wird laut der Union eine Gelegenheit sein, ein starkes Signal für die Stärkung der Kooperation auszusenden.Nach Angaben der EU am Montag (Ortszeit) werden beim für den 22. Mai in Seoul vorgesehenen Gipfeltreffen Maßnahmen zur Stärkung der strategischen Partnerschaft erörtert, und zwar zu drei Hauptthemen. Das sind Frieden und Stabilität, Wirtschaft und Handel sowie nachhaltige Entwicklung.Für das Gipfeltreffen werden die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, und der Präsident des Europäischen Rates, Charles Michel, nach dem G7-Gipfel in Japan nach Seoul kommen. Es wird das erste Mal seit dem Amtsantritt der aktuellen Führung der EU sein, dass die beiden gleichzeitig Südkorea besuchen.Das geplante Treffen ist der erste Gipfel zwischen Südkorea und der EU seit einem informellen Treffen am Rande des G7-Gipfels im Juni 2021 in Großbritannien und der erste formelle Präsenzgipfel seit dem letzten solchen Treffen im Jahr 2018 in Brüssel.