Handelskammer veranstaltet Diskussion über mögliche Beteiligung koreanischer Unternehmen am Wiederaufbau der Ukraine

Photo : YONHAP News

Die Handels- und Industriekammer Koreas (KCCI) hat heute gemeinsam mit der ukrainischen Botschaft in Südkorea ein Treffen in Seoul abgehalten, um über Möglichkeiten einer Beteiligung koreanischer Unternehmen an Wiederaufbauprojekten der Ukraine zu diskutieren.Wie die KCCI bekannt gab, nahmen Vertreter der ukrainischen Regierung an der Veranstaltung „Korea-Ukraine-Partnerschaft für die Zukunft“ teil, darunter Julia Swyrydenko, erste Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin, Rostislav Shurma, stellvertretender Leiter des Präsidialamtes, und Oleksandr Gryban, stellvertretender Wirtschaftsminister.Etwa zehn Geschäftsleute von koreanischen Unternehmen, darunter Hyundai Engineering & Construction, waren anwesend.Gryban erläuterte, dass das Wiederaufbauprojekt der Ukraine ein Volumen von bis zu 893,2 Milliarden Dollar erreichen und sich über einen Zeitraum von zehn Jahren erstrecken werde.