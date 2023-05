Präsident Yoon empfängt ukrainische First Lady Olena Selenska zu Gespräch in Seoul

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat die ukrainische First Lady Olena Selenska zu einem Gespräch im Präsidialamt in Seoul empfangen.Selenska kam als Sondergesandte des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj.Auch kam sie am Dienstag zu einem Treffen mit der südkoreanischen First Lady Kim Keon-hee zusammen.Selenska hatte zuvor in einem schriftlichen Interview mit südkoreanischen Medien geäußert, dass sie sich bei einem Treffen mit Yoon und Kim für die Unterstützung für die Ukraine bedanken wolle.In dem Interview hatte sie auch geäußert, Yoons Einschätzung, wonach Südkorea unter bestimmten Bedingungen mehr als humanitäre Unterstützung für die Ukraine leisten könnte, sei weise. Für ein solches Verständnis sei sie dankbar, hieß es weiter.