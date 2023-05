NHK: Früherer japanischer Premier Suga besucht voraussichtlich Ende Mai Südkorea

Photo : YONHAP News

Der ehemalige japanische Premierminister Yoshihide Suga will offenbar bald Südkorea besuchen.Es würden letzte Abstimmungen vorgenommen, damit Suga Ende Mai nach Südkorea reisen und mit Präsident Yoon Suk Yeol zu einem Gespräch zusammenkommen könne, berichtete der japanische Sender NHK am Mittwoch.Suga, der im März den Vorsitz der Japanisch-Koreanischen Parlamentarierunion übernommen habe, plane, am 31. Mai zu einem zweitägigen Besuch nach Südkorea zu kommen und Gespräche mit Yoon und Funktionären der Koreanisch-Japanischen Parlamentarierunion zu führen, hieß es.Seit der Wiederaufnahme der Shuttle-Diplomatie auf Spitzenebene zwischen beiden Ländern nach zwölf Jahren mit dem Südkorea-Besuch von Premierminister Fumio Kishida gebe es damit weitere Schritte zur Verbesserung der bilateralen Beziehungen. Taro Aso, Vizepräsident der Liberaldemokratischen Partei, habe jüngst Südkorea besucht und sich mit Präsident Yoon getroffen, so NHK weiter.