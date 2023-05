Yoon und Trudeau führen heute Spitzengespräche

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol wird heute im Präsidialamt in Seoul mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau zu einem Spitzentreffen zusammenkommen.Yoon und Trudeau werden sich über Möglichkeiten zur Stärkung der Kooperation bei den Lieferketten für kritische Mineralien und Halbleiter sowie im Energiesektor und Angelegenheiten der indopazifischen Region sowie der internationalen Sicherheit austauschen. Auch die Unterzeichnung einer Absichtserklärung über die Zusammenarbeit zwischen Südkorea und Kanada ist geplant.Mit Verweis auf das 60. Jubiläum der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen beiden Ländern in diesem Jahr erklärte das Präsidialamt in Seoul, dass Trudeaus Besuch eine gute Gelegenheit sein werde, um Visionen für die zukünftige Zusammenarbeit im bilateralen Verhältnis zu teilen.Yoon hatte im vergangenen September Kanada besucht und sich mit Trudeau beraten. Trudeau ist der erste kanadische Premierminister seit neun Jahren, der Südkorea besucht.Yoon plant, vor und nach dem am Freitag im japanischen Hiroshima beginnenden G7-Gipfel mit mehreren ausländischen Kollegen zusammenzukommen.