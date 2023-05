Südkorea erneuert MOU mit drei Wattenmeerstaaten über Erhaltung von Watt

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Montag das Memorandum of Understanding (MOU) mit den drei Wattenmeerstaaten, Deutschland, die Niederlande und Dänemark, über die Kooperation für die nachhaltige Erhaltung von Wattgebieten erneuert.Das gab das südkoreanische Ministerium für Ozeane und Fischerei am Dienstag bekannt.Das Wattenmeer der Nordsee an den Küsten Deutschlands, der Niederlande und Dänemarks wurde im Jahr 2009 als erstes Watt in der Welt als UNESCO-Weltnaturerbe anerkannt.Das Wattenmeer erstreckt sich über eine Fläche von 7.500 Quadratkilometern, das ist etwa dreimal so groß wie die Wattflächen in Südkorea von insgesamt 2.550 Quadratkilometern. Das Wattenmeer wird für dessen Erhaltung gemeinsam von den drei Anrainerstaaten verwaltet und entwickelte sich zu einer ökologischen touristischen Attraktion, die Tourismuseinnahmen von bis zu zehn Billionen Won (7,45 Milliarden Dollar) im Jahr generiert.Beide Seiten vereinbarten, gemeinsame wissenschaftliche Untersuchungen zu Wattflächen durchzuführen, pädagogische und wissenschaftliche Workshops und Symposien abzuhalten und Experten auszutauschen.Sie wollen zudem ein Konsultationsgremium auf Arbeitsebene bilden, um einen mittel- und langfristigen Arbeitsplan auszuarbeiten und gemeinsame Kooperationsprojekte durchzuführen.