Drei weitere Fälle der Maul- und Klauenseuche in Südkorea

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind drei weitere Fälle der Maul- und Klauenseuche (MKS) in landwirtschaftlichen Betrieben bestätigt worden.Betroffen sind eine Rinderfarm und eine Ziegenfarm in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong sowie eine Rinderfarm im Landkreis Jeungpyeong in derselben Provinz.Es ist das erste Mal seit Beginn des diesjährigen Ausbruchs am 10. Mai, dass ein MKS-Fall auf einer Ziegenfarm nachgewiesen wurde.Die Zahl der MKS-Fälle in diesem Jahr stieg damit auf zehn. Alle neun betroffenen Betriebe bis auf eine Ziegenfarm in Cheongju sind Farmen von Rindern der koreanischen Rinderrasse Hanwoo.