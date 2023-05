Seoul erhebt ab heute wieder Maut für Tunnel Namsan 1 und 3

Photo : YONHAP News

Die Stadt Seoul erhebt seit 7 Uhr am heutigen Mittwoch wieder die Maut für die Tunnel Namsan 1 und 3 in beiden Richtungen.Die Maut wird so wie vor einer vorläufigen Befreiung werktags zwischen 7 und 21 Uhr erhoben und beträgt 2.000 Won (rund 1,5 Dollar)Die Stadtverwaltung hatte seit dem 17. März Fahrzeuge schrittweise von den Mautgebühren für beide Tunnel zur Reduzierung von Staus befreit, um die Wirksamkeit des Systems zu überprüfen.Zwischenergebnisse der Untersuchung ergaben, dass das Verkehrsaufkommen in den Tunneln Namsan 1 und 3 im Vergleich zur Zeit vor der Mautbefreiung um etwa 14 Prozent oder mehr als 10.000 Fahrzeuge am Tag zugenommen hat.Die Stadtverwaltung will noch im Juni die endgültigen Ergebnisse ihres Experiments der Mautbefreiung vorlegen und zu Jahresende eine endgültige Entscheidung darüber treffen, ob das System ausgeweitet oder abgeschafft werden soll.