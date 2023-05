Südkorea paraphiert Abkommen für Vergabe von Niedrigzinskredit an Ukraine

Photo : YONHAP News

Südkorea hat beschlossen, über seinen Fonds für wirtschaftliche Entwicklungszusammenarbeit (EDCF) die Ukraine zu unterstützen.Vizeministerpräsident und Finanzminister Choo Kyung-ho paraphierte bei seinem Treffen mit der ersten Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin der Ukraine, Julia Swyrydenko, am Mittwoch in Seoul ein Abkommen über die Kreditvergabe im Rahmen des EDCF zwischen der südkoreanischen und der ukrainischen Regierung.Der EDCF ist ein Fonds zur Vergabe von langfristigen, niedrig verzinsten Darlehen an die Regierungen von Entwicklungsländern, um deren wirtschaftliche und industrielle Entwicklung zu unterstützen.Die paraphierte Vereinbarung ist ein Vertrag, in dem die Tatsache einer Kreditvergabe mit Mitteln aus dem EDCF und Prinzipien festgeschrieben sind.Choo sagte beim Treffen mit Swyrydenko, er wünsche sich ein schnelles Ende des Kriegs und die Wiederherstellung des Friedens in der Ukraine. Er freue sich darauf, dass beide Länder künftig für den Wiederaufbau der Ukraine in verschiedenen Bereichen zusammenarbeiten würden.Beide Länder vereinbarten, für Folgemaßnahmen aktiv zu kooperieren, damit die Unterstützung über den EDCF zustande kommen kann.Das paraphierte Abkommen über die Gewährung von Mitteln aus dem EDCF wird nach internen Verfahren in beiden Ländern und der formellen Unterzeichnung in Kraft treten.