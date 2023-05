VOA: Mobiles Montagegebäude auf Satellitenstartgelände in Nordkorea wiederaufgebaut

Photo : YONHAP News

Auf dem Satellitenstartgelände Sohae in Dongchang-ri in Nordkorea sind Anzeichen beobachtet worden, dass ein mobiles Montagegebäude zur Endinstallation von Raketen wieder in den Zustand vor dessen Demontage versetzt worden ist.Der US-Auslandssender Voice of America (VOA) meldete am Mittwoch anhand von Satellitenbildern des privaten Satellitenunternehmens Planet Labs vom 16. Mai, dass das Gebäude wieder vollständig vorhanden sei. Seit Oktober letzten Jahres sei das Gebäude in einem skelettierten Zustand belassen worden.Die nordkoreanische Zeitung „Rodong Sinmun“ hatte zuvor geschrieben, dass Machthaber Kim Jong-un gestern die Arbeit des Ad-hoc-Komitees zur Vorbereitung eines Satellitenstarts vor Ort geleitet habe. Die Vorbereitungen für die Ladung des ersten militärischen Aufklärungssatelliten auf die Trägerrakete seien abgeschlossen. Kim habe den nächsten Aktionsplan genehmigt.