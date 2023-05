Agrarministerium: MKS-Virus stammt wahrscheinlich aus Südostasien

Photo : YONHAP News

Die Ausbrüche der Maul- und Klauenseuche (MKS) in Südkorea in diesem Jahr sind nach Angaben der Regierung anscheinend auf ein MKS-Virus aus Südostasien zurückzuführen.Eine Analyse habe ergeben, dass der Virustyp der MKS-Fälle in Südkorea zu 98,9 Prozent mit einem Virustyp identisch sei, der sich in Südostasien, einschließlich Vietnams und Kambodschas, verbreitet habe, teilte das Landwirtschaftsministerium mit.In Südkorea wurde am 10. Mai der erste MKS-Fall in diesem Jahr bestätigt, und die Seuche breitet sich inzwischen aus.Gestern sind drei weitere Fälle in landwirtschaftlichen Betrieben bestätigt worden. Betroffen sind eine Rinderfarm und eine Ziegenfarm in Cheongju in der Provinz Nord-Chungcheong sowie eine Rinderfarm im Landkreis Jeungpyeong in derselben Provinz. Es ist das erste Mal seit Beginn des diesjährigen Ausbruchs am 10. Mai, dass ein MKS-Fall auf einer Ziegenfarm nachgewiesen wurde.Die Zahl der MKS-Fälle in diesem Jahr stieg damit auf zehn. Alle neun betroffenen Betriebe bis auf eine Ziegenfarm in Cheongju sind Farmen von Rindern der koreanischen Rinderrasse Hanwoo.Es sei noch nicht genau geklärt, wie das MKS-Virus aus Südostasien eingeschleppt worden sei. Epidemiologische Untersuchungen liefen weiter, fügte das Ressort hinzu.Das Ministerium hielt außerdem die Wahrscheinlichkeit einer landesweiten Ausbreitung der Seuche für gering, weil 98,2 Prozent der landesweit in Zuchtbetrieben gehaltenen Rinder gegen die MKS geimpft wurden und Antikörper entwickelt haben.Das Ministerium führt seit dem 15. Mai landesweit Notimpfungen bei allen gehaltenen Paarhufern, darunter Rinder und Schweine, durch. Das Ressort will die Impfkampagne bis zum 20. Mai abschließen.