Yoon fordert resolutes Vorgehen gegen gewaltsame Änderung des Status quo, Zwangsdiplomatie und nukleare Bedrohung

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol hat gefordert, gegen eine gewaltsame Änderung des Status quo, die Zwangsdiplomatie und Bedrohungen durch Atomwaffen hart durchzugreifen.Es gebe bedauerlicherweise Kräfte, die weiterhin eine gewaltsame Änderung des Status quo, die Durchsetzung von Zwangsdiplomatie und Drohungen mit Massenvernichtungswaffen wie Atomwaffen versuchten, anstatt sich gemeinsam um die Bewältigung globaler Krisen und Herausforderungen zu bemühen, sagte Yoon heute bei der Eröffnungsfeier der Asian Leadership Conference 2023 in Seoul.Die internationale Gemeinschaft müsse mit vereinten Kräften und entschlossen gegen solche Versuche vorgehen, die eklatante Verstöße gegen das Völkerrecht und internationale Normen darstellten, und gemeinsam das internationale Recht und Normen verwirklichen, verlangte Yoon in seiner Gratulationsrede.An der Konferenz, die von der Zeitung „Chosun Ilbo“ veranstaltet wurde, nahmen auch die ukrainische First Lady Olena Selenska sowie die Vizeministerpräsidentin und Wirtschaftsministerin Julia Swyrydenko teil.Yoon sagte weiter, die Länder, die die universellen Werte von Freiheit, Menschenrechten und Rechtsstaatlichkeit teilten, müssten Unterstützung dafür zeigen, dass es keinen Präzedenzfall geben sollte, wonach die illegale Aggression gegen die Ukraine und der Versuch einer gewaltsamen Änderung des Status quo Erfolg hätten.Die Unterstützung und Hilfe der internationalen Gemeinschaft für die Ukraine komme nicht nur dem Land und dessen Volk zugute. Er sei davon überzeugt, dass dies zur Stärkung des Kooperationssystems der internationalen Gemeinschaft in Reaktion auf globale Krisen und Herausforderungen führen und damit allen Weltbürgern Vorteile und Nutzen bringen werde, fügte Yoon hinzu.