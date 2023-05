Gedenkzeremonie zum 43. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung

Photo : YONHAP News

Zum 43. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung hat eine Gedenkzeremonie heute Vormittag auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju stattgefunden.Die Zeremonie wurde von der Vereinigung der Hinterbliebenen von Opfern der Demokratiebewegung im Mai 1980 organisiert.Der Vorsitzende der Gruppe, Yang Jae-hyeok, sagte, dass der Geist der 18.-Mai-Demokratiebewegung einen Gemeinschaftsgeist darstelle, nach Demokratie und Freiheit zu streben. Die Aufnahme des Geistes in die Präambel der Verfassung, die Präsident Yoon Suk Yeol versprochen habe, sei dringend.Der Bürgermeister von Gwangju, Kang Ki-jung, forderte ebenfalls die Aufnahme des Geistes der 18.-Mai-Demokratiebewegung in die Präambel der Verfassung, damit deren Verzerrungen und Verunglimpfungen verhindert werden könnten.An der Gedenkfeier nahm auch Chun Woo-won, ein Enkel des früheren Präsidenten Chun Doo-hwan, teil, der als Hauptakteur bei der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vor 43 Jahren gilt.Chun Woo-won hatte sich jüngst als erstes Mitglied der Chun-Familie in aller Öffentlichkeit dafür entschuldigt.