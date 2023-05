Internationales Sullivan: Trilateraler Gipfel mit Südkorea und Japan Frage der Terminplanung

Ein trilateraler Gipfel mit Südkorea und Japan ist nach US-Angaben eine Frage der Terminplanung.



US-Präsident Joe Biden wolle versuchen, am Rande des G7-Gipfels in Japan mit Südkoreas Präsident und dem japanischen Premier zu einem Gespräch zusammenzukommen, sagte der nationale Sicherheitsberater Jake Sullivan am Mittwoch.



Sullivan machte die Angaben an Bord der Air Force One auf dem Weg nach Japan vor Reportern, nachdem ihm eine Frage zur Möglichkeit eines Treffens zwischen Biden und seinem südkoreanischen Amtskollegen Yoon Suk Yeol sowie dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida gestellt worden war.



Es stehe lediglich die Festlegung eines Termins aus, es gebe aber auf allen Seiten den guten Willen, das Treffen zustande zu bringen.



Wenn die USA angesichts des engen Terminkalenders Zeit fänden, würden sie versuchen, ein trilaterales Treffen abzuhalten. Bislang könne aber noch nichts bestätigt werden.



Der Sicherheitsberater sagte weiter, dass die G7 wahrscheinlich eine Erklärung veröffentlichen würden, in der es um wirtschaftlichen Druck durch China gehe. Auch eine Art von Verabredung zwischen den G7-Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj werde bei dem Gipfel erwartet, hieß es weiter.