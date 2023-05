Yoon: Südkorea und Kanada wollen engere Partnerschaft aufbauen

Photo : YONHAP News

Südkorea und Kanada haben sich nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol auf den Aufbau einer engeren Partnerschaft geeinigt.In den kommenden 60 Jahren solle eine engere Partnerschaft für eine friedlichere, demokratischere und wohlhabendere Welt entstehen.Das sagte Yoon am Mittwoch auf der gemeinsamen Pressekonferenz im Anschluss an sein Gespräch mit dem kanadischen Premierminister Justin Trudeau im Präsidialamt in Seoul.Beide Seiten hätten stärkere gemeinsame Maßnahmen für ein auf Regeln basierendes internationales System und den Schutz von Frieden und Demokratie vereinbart.Auch wollten sie auf der Grundlage von Seouls Indopazifik-Strategie enger für Freiheit, Frieden und Wohlstand in der Region zusammenarbeiten.Beide Seiten würden Nordkoreas fortdauernde Entwicklung von Atomwaffen und Raketen scharf verurteilen. Auch hätten sie sich auf eine Ausweitung der Zusammenarbeit für Fortschritte bei der Menschenrechtslage in Nordkorea verständigt.Darüber hinaus hätten sich beide Seiten auf eine Stärkung der rechtlichen und institutionellen Grundlage geeinigt, um die bilaterale Zusammenarbeit auf dem Gebiet Verteidigung und Sicherheit zu fördern. Sie hätten den Start von Verhandlungen für ein Abkommen über Informationssicherheit zum Verteidigungs- und Industriesektor begrüßt.Schließlich habe auch ein Vorvertrag zur Zusammenarbeit bei kritischen Mineralien, beim Übergang zu sauberer Energie und der Energiesicherheit unterzeichnet werden können, sagte Yoon weiter.