Kandidatin für Posten der US-Sondergesandten für Nordkorea will Verantwortliche zur Rechenschaft ziehen

Photo : YONHAP News

Die Kandidatin für den Posten der US-Sondergesandten für Nordkorea will Verantwortliche für Menschenrechtsverstöße zur Rechenschaft ziehen.Das sagte Julie Turner am Mittwoch in der Anhörung zu ihrer Ernennung vor dem Außenausschuss des Senats.Sie wolle die Maßnahmen auf Ebene der Vereinten Nationen wiederbeleben, damit Verantwortliche betraft würden. Sie wolle Priorität auf die Berichterstattung zur Menschenrechtslage im Norden im Weltsicherheitsrat legen, sagte sie weiter.Die Menschenrechtslage in Nordkorea sei eine der am längsten verzögerten Menschenrechtskrisen in der Welt. Die Menschenrechtsverstöße seien untrennbar mit den Waffenprogrammen verbunden, die durch Ausbeutung und Missbrauch der nordkoreanischen Bevölkerung finanziert würden.Die Kandidatin erläuterte, dass sie mit Partnern und Alliierten zusammenarbeiten würde, inklusive Südkorea, um wieder Schwung in die internationalen Bemühungen um verbesserte Menschenrechte in Nordkorea zu bringen. Auch der Zugang zu Informationen für Nordkorea solle dank solcher Bemühungen verbessert werden, sagte sie weiter.