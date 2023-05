Außenminister spricht mit ukrainischer First Lady über Zusammenarbeit

Photo : YONHAP News

Außenminister Park Jin hat am Mittwoch mit der ukrainischen First Lady Olena Selenska über die Unterstützung für die Ukraine und Möglichkeiten zur Kooperation beim Wiederaufbau des Landes gesprochen.Laut dem Außenministerium bat Selenska beim Treffen in Seoul um das Interesse und die Kooperation der südkoreanischen Regierung für humanitäre Hilfe. Sie habe die Hoffnung geäußert, dass Südkorea Ausrüstung wie Rettungswagen und gepanzerte Krankenwagen für dringende humanitäre Hilfe auf den Schlachtfeldern liefern werde.Selenska, die als Sondergesandte von Ehemann und Präsident Wolodymyr Selenskyj nach Seoul kam, twitterte nach dem Treffen, dass sie über den Bedarf an Minenräumgeräten diskutiert hätten. Der Krieg habe die Ukraine zum am stärksten verminten Land der Welt gemacht.Sie sei dankbar für die Bereitschaft Südkoreas, Minenräumgeräte und mobile Röntgengeräte zur Verfügung zu stellen, hieß es weiter.Park informierte beim Gespräch Selenska über das Versprechen der Regierung, der Ukraine zusätzlich zu den letztes Jahr bereitgestellten 100 Millionen Dollar weitere 130 Millionen Dollar an humanitärer Hilfe zukommen zu lassen. Er teilte die Position mit, aktiv auf den humanitären Bedarf des ukrainischen Volks einzugehen, das wegen des Kriegs in eine Krise geraten sei.