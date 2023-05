Nordkorea bekräftigt auf UN-Treffen Ablehnung der Denuklearisierung

Photo : YONHAP News

Nordkorea hat seine Position bekräftigt, die Denuklearisierung abzulehnen und die Verteidigungsfähigkeit weiter stärken zu wollen.Man könne den Anspruch auf die Denuklearisierung nicht akzeptieren und weise ihn entschieden zurück, sagte Ju Yong-chol, Botschaftsrat der nordkoreanischen Vertretung in Genf, auf der UN-Abrüstungskonferenz am Mittwoch in der schweizerischen Stadt.Die Äußerung erfolgte, nachdem Vertreter der Europäischen Union und Japans auf der Konferenz die Anwendung einer vollständigen, überprüfbaren und unwiderruflichen Denuklearisierung verlangt hatten.Die Stärkung der Verteidigungsfähigkeit stelle ein souveränes Recht eines jeden Staates dar und könne von niemandem geleugnet und verurteilt werden. Nordkorea werde bei der Verteidigung seiner Souveränität keine Kompromisse eingehen und seine Kriegsabschreckung weiter entwickeln, hieß es weiter.