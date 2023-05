Über zwei Millionen Touristen aus Südkorea reisten in ersten vier Monaten nach Japan

Photo : YONHAP News

Die Zahl der südkoreanischen Touristen, die von Januar bis April dieses Jahres nach Japan reisten, hat die Zwei-Millionen-Marke übertroffen.Nach Angaben der Japanischen Fremdenverkehrszentrale (JNTO) besuchten in den ersten vier Monaten dieses Jahres rund 6,74 Millionen Ausländer das Land. Das entspricht dem 28-Fachen der Zahl im selben Vorjahreszeitraum.Die Zahl der Besucher aus Südkorea in dem Zeitraum lag bei rund 2,07 Millionen und stieg damit auf das 125-Fache gegenüber dem Vorjahr.Die Südkoreaner machten 31 Prozent aller ausländischen Besucher in dem Zeitraum aus.Bei der Zahl der Besucher in Japan folgten hinter Südkorea Taiwan mit knapp 1,08 Millionen, Hongkong mit 569.000 und die USA mit 562.000.