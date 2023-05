Internationales Niederländischer König verlieh scheidendem südkoreanischen Botschafter Orden höchster Klasse

König Willem-Alexander der Niederlande hat dem scheidenden südkoreanischen Botschafter Jeong Yeon-doo einen Orden der höchsten Klasse verliehen.



Nach Angaben der südkoreanischen Botschaft in den Niederlanden am Mittwoch (Ortszeit) wurde der Botschafter bei seinem Höflichkeitsbesuch beim König am 11. Mai mit dem Orden von Oranien-Nassau (Orde van Oranje-Nassau) in der Klasse Rittergroßkreuz ausgezeichnet.



Der Orden von Oranien-Nassau ist ein Verdienstorden, den der niederländische König an Menschen mit Verdiensten um den Staat und die Gesellschaft verleiht. Das Rittergroßkreuz ist die höchste Stufe des Ordens und wurde bisher nur wenigen Südkoreanern verliehen, darunter dem ehemaligen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon und dem früheren Präsidenten des Internationalen Strafgerichtshofs, Song Sang-hyun.



Botschafter Jeong wurde Berichten zufolge für seinen Beitrag zur Höherstufung der Beziehungen zwischen Südkorea und den Niederlanden zur strategischen Partnerschaft und zur Stärkung der praktischen Kooperation, einschließlich der Handelserweiterung, während seiner Amtszeit ausgezeichnet.



Das Handelsvolumen zwischen beiden Ländern, das im Jahr 2019 zu Beginn von Jeongs Amtszeit in den Niederlanden 8,4 Milliarden Dollar betragen hatte, hat sich auf 16 Milliarden Dollar im vergangenen Jahr fast verdoppelt.