Gruppe von Nordkoreanern kam Anfang Mai mit Fischerboot über Grenze nach Südkorea

Photo : YONHAP News

Die Militärbehörden haben Berichten zufolge Anfang Mai ein nordkoreanisches Fischerboot sichergestellt, das über die Nördliche Grenzlinie (NLL) im Westmeer in den Süden gekommen ist.Nach Angaben von Regierungsvertretern am Donnerstag sichtete und überwachte das Militär am Abend des 6. Mai einen nordkoreanischen Fischkutter, der sich der NLL näherte. Unmittelbar nach der Überquerung der NLL, der faktischen innerkoreanischen Seegrenze, setzte das Militär Truppen ein, um das Boot zu stoppen und kontrollieren.An Bord befanden sich mehrere Nordkoreaner, darunter auch Kinder. Vermutlich habe es sich um eine Familie gehandelt. Sie hätten ihre Absicht bekundet, überzulaufen, hieß es.Wie verlautete, habe das Militär die Nordkoreaner zu einer Truppeneinheit in der Hauptstadtregion gebracht. Eine gemeinsame Befragung durch das Militär und weitere zuständige Behörden wie den Geheimdienst NIS laufe derzeit. Die genaue Zahl der Nordkoreaner auf dem Boot wurde nicht bekannt gegeben.Laut dem Vereinigungsministerium lag die Zahl der nordkoreanischen Flüchtlinge, die nach Südkorea kamen, bis 2019 bei über 1.000 im Jahr. Die Zahl schrumpfte stark auf 229 im Jahr 2020, 63 im Jahr 2021 und 67 im Jahr 2022.