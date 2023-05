Unternehmer aus Südkorea und Japan vereinbaren Kooperation in neuen Industrien

Photo : YONHAP News

Unternehmer aus Südkorea und Japan haben sich geeinigt, durch eine aktive Zusammenarbeit in neuen Industrien und die Belebung des Austauschs in verschiedenen Bereichen ihre Partnerschaft zu stärken.Eine entsprechende gemeinsame Erklärung nahmen Wirtschaftsvertreter aus beiden Ländern zum Abschluss der 55. Korea-Japan Business Conference am Mittwoch in Seoul an.Die bilaterale Wirtschaftskonferenz fand am Dienstag und Mittwoch mit 164 Teilnehmern aus Südkorea und 75 Teilnehmern aus Japan statt. Es war die erste Präsenzkonferenz in diesem Format seit vier Jahren.Die gemeinsame Erklärung enthält Vereinbarungen in drei Bereichen – Ausbau der Wirtschaftsverbindungen, Förderung des gegenseitigen Austauschs und Zusammenarbeit für den Erfolg der Weltausstellung.Die Geschäftsleute vereinbarten in der Erklärung vor allem, dass sie für den Erfolg der Expo 2025 Osaka, Kansai in Japan sowie die Verwirklichung der Ausrichtung der Expo 2030 in Busan kooperieren werden.Außerdem wurde vereinbart, die 56. Korea-Japan Business Conference nächstes Jahr in Tokio abzuhalten.