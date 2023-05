Zeremonie zum 43. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung

Photo : YONHAP News

Es sind 43 Jahre seit der 18.-Mai-Demokratiebewegung vergangen, bei der sich Menschen im Mai 1980 gegen die Machtübernahme durch das Militär auflehnten und die Demokratie einforderten.Heute Vormittag fand auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju eine Zeremonie zum 43. Jahrestag des Aufstandes statt.Das Thema der diesjährigen Gedenkfeier lautet „Mai-Geist, gemeinsam mit dem Volk“ und enthält den Wunsch, sich an den Mai-Geist zu erinnern und ihn gemeinsam mit dem Volk zu übernehmen, um eine geschlossene Republik Korea zu schaffen.Trotz des regnerischen Wetters nahmen etwa 3.000 Personen an der Zeremonie teil, darunter wichtige Regierungsvertreter und Bürger.Präsident Yoon Suk Yeol trat gemeinsam mit sogenannten Mai-Müttern ein, Frauen, die ihre Angehörigen bei der Demokratiebewegung verloren hatten. Er legte Blumen nieder und zündete Weihrauchkerzen an.Bei der diesjährigen Zeremonie wurden vor allem die Schmerzen und Bemühungen der Mai-Mütter hervorgehoben, die sich als Mütter, Ehefrauen und Angehörige der Opfer der 18.-Mai-Demokratiebewegung für die Bekanntmachung der Bewegung eingesetzt haben.In einem Video wurden die Geschichten von vier dieser Frauen vorgestellt. Das Lied „Umni“, das der Sänger Na Hoon-A zum Gedenken an den Mai 1980 geschrieben hatte, wurde aufgeführt.Um an den Wert der 18.-Mai-Demokratiebewegung zu erinnern, sangen junge Menschen aus Gwangju und weiteren Landesteilen das Lied „Bawiseom“ (Felseninsel), mit dem das isolierte Gwangju und seine Bewohner im Mai 1980 getröstet worden waren.Zum Abschluss der Zeremonie sangen alle Teilnehmer das Lied „Marching for Our Beloved“, ein Lied, das repräsentativ für die Demokratiebewegung ist.