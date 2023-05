Yoon würdigt Geist der 18.-Mai-Demokratiebewegung

Photo : YONHAP News

Nach Worten von Präsident Yoon Suk Yeol sei der „Mai-Geist“ der 18.-Mai-Demokratiebewegung der Geist der Verfassung der liberalen Demokratie selbst.Der Mai-Geist stelle ein wertvolles Vermögen dar, das unbedingt übernommen werden müsse, sagte Yoon heute bei einer Zeremonie zum 43. Jahrestag der 18.-Mai-Demokratiebewegung auf dem 18.-Mai-Nationalfriedhof in Gwangju. Der Geist sei die zentripetale Kraft, die die Menschen zusammenhalte.Während seiner Teilnahme an der Gedenkzeremonie zur Demokratiebewegung vom Mai 1980 im zweiten Jahr in Folge wünschte er den Opfern die ewige Seligkeit. Man stehe hier zusammen, um sich an den Widerstand vom Mai zu erinnern, bei dem die Werte der liberalen Demokratie und der Menschenrechte mit Blut verteidigt worden seien, und der für die Demokratie Gestorbenen zu gedenken, sagte er.