Politik US-Botschafter betont Rolle der Luftwaffe Südkoreas für Abschreckung gegen Nordkorea

Der US-Botschafter in Südkorea, Philip Goldberg, hat auf die Rolle der Luftwaffen Südkoreas und der USA für die Abschreckung gegen Nordkorea aufmerksam gemacht.



Die entsprechende Äußerung machte Goldberg am Donnerstag in seinem Vortrag vor Studenten und Lehrkräften des Air Force College in Daejeon über die Strategie und Politik der USA und das strategische Umfeld des Bündnisses zwischen Südkorea und den USA.



Die südkoreanische Luftwaffe stelle durch viele gemeinsame Übungen und die militärische Kooperation mit dem US-Militär eine wichtige Abschreckungskraft gegen Nordkorea dar. Auf der Grundlage seiner jahrzehntelangen Erfahrung und seines Wissens als Diplomat werde er sein Bestes tun, damit sich die Korea-US-Allianz weiter entwickele.



Die Geschichte des bilateralen Bündnisses, das dieses Jahr sein 70-jähriges Bestehen feiere, schreite in die Zukunft. Man freue sich auf die nächsten 70 Jahre, weil die Beziehungen zwischen beiden Ländern in verschiedenen Bereichen ausgebaut würden, darunter Verteidigung und Sicherheit, Wirtschaftskooperation und wissenschaftliche und technologische Forschung, hieß es weiter.