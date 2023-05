Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Hauptbörse Kospi ist am Donnerstag auf den höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen geklettert.Grund sei Optimismus der Anleger, dass der Schuldenstreit in den USA beigelegt werden könne, meldete die Nachrichtenagentur Yonhap.Der Kospi rückte um 0,83 Prozent auf 2.515,4 Zähler vor.Der Index habe sich moderat erholt, da es weniger Sorge wegen des Schuldenstreits in den USA gebe, wurde Choi Yun-ah von Shinhan Securities zitiert.