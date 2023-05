US-Präsident Biden lobt Kishidas Bemühungen um besseres Verhältnis zu Südkorea

Photo : YONHAP News

Vor dem Beginn des G7-Gipfels in Hiroshima sind dort am Donnerstag US-Präsident Joe Biden und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida zu einem Gespräch zusammengekommen.Kishida habe nach Angaben des Außenministeriums seines Landes gesagt, dass Japan die Beziehungen mit Südkorea ausbauen wolle. Er habe seinen Besuch Anfang Mai in Seoul angesprochen. Daraufhin habe Biden gesagt, dass er die Verbesserung im Verhältnis zwischen Seoul und Tokio begrüße.Das Weiße Haus teilte zu dem Treffen mit, dass Biden Kishida für dessen mutige Anstrengungen für die Verbesserung der Beziehungen mit Südkorea gelobt habe. Dies würde zu Stabilität und Wohlstand in der Region beitragen, habe der US-Präsident weiter gesagt.Biden und Kishida bekräftigten außerdem die enge Zusammenarbeit, um auf sicherheitspolitische Herausforderungen wegen China und Nordkorea reagieren zu können.Aus dem japanischen Außenministerium hieß es darüber hinaus, dass sich beide auf eine enge Zusammenarbeit untereinander und mit Südkorea für die Denuklearisierung Nordkoreas im Einklang mit UN-Sicherheitsratsresolutionen verständigt hätten.