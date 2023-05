Photo : YONHAP News

Die UNESCO hat Dokumente zu zwei Revolutionen in Korea in ihr Weltregister „Memory of the World“ aufgenommen.Der Vorstand beschloss am Donnerstag in Paris, Dokumente zum von Studenten angeführten pro-demokratischen Aufstand vom 19. April 1960 in das Weltregister aufzunehmen. Die Sammlung umfasst rund 1.000 Dokumente, darunter Aufzeichnungen der Regierung, Medien- und Ermittlungsberichte sowie Foto- und Videomaterial.Eine weitere Sammlung, die neu ins "Gedächtnis der Menschheit" aufgenommen wurde, umfasst Dokumente des Joseon Königreichs, der japanischen Gesandtschaft und von Teilnehmern des Donghak-Aufstands. Dabei handelte es sich um einen Aufstand von Bauern und Anhängern der Donghak-Religion in den Jahren 1894 und 1895 zur Zeit der Joseon-Dynastie.Die südkoreanische Behörde für Kulturerbe erläuterte, dass es sich um bedeutende Dokumente zu Beiträgen für die Demokratisierung des Landes handele. Mit der Aufnahme in die UNESCO-Liste werde ihr Wert anerkannt sowie die Tatsache, dass die Welt daraus lernen und sich daran erinnern solle.Südkorea verfügt damit über 18 Einträge in dem Weltregister für Dokumentenerbe.