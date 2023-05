Präsident Yoon zu G7-Gipfel in Hiroshima eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol ist heute im japanischen Hiroshima eingetroffen, wo er am G7-Gipfel teilnimmt.Während des dreitägigen Besuchs sind am Rande des G7-Treffens Gespräche mit den Regierungsspitzen von Australien, Großbritannien, Indonesien und Indien geplantAm Sonntag, dem Schlusstag des G7-Gipfels, wird Yoon mit dem japanischen Ministerpräsidenten Fumio Kishida zu einem Gespräch zusammenkommen. Beide hatten sich zuletzt am 7. Mai in Seoul getroffen.Sie wollen gemeinsam den Friedensgedenkpark in Hiroshima besuchen, um der koreanischen Opfer des Atombombenabwurfs 1945 zu gedenken.Auch ein trilaterales Gespräch mit Kishida und US-Präsident Joe Biden könnte am Sonntag zustande kommen. Dabei könnten Herausforderungen wie die Bedrohung aus Nordkorea, instabile Lieferketten und die Energiekrise ein Thema sein.Yoon wird beim G7-Treffen an sogenannten "Outreach Sessions" teilnehmen. Bei diesen Sitzungen sprechen die G7-Staaten und acht Gastländer, darunter neben Südkorea auch Indien und Brasilien, über globale Themen wie Ernährung, Gesundheit, Klima und Energie.