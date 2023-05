Photo : YONHAP News

In Südkorea ist ein weiterer Fall der Maul- und Klauenseuche (MKS) bestätigt worden.Betroffen sei ein Rinderhof in Cheongju in der Provinz Nord-Chuncheong, teilte das Landwirtschaftsministerium am Freitag mit.Seit der Bestätigung des ersten MKS-Falls in diesem Jahr am 10. Mai stieg die Zahl der nachgewiesenen Fälle inzwischen auf elf, und zwar neun in Cheongju und zwei im Landkreis Jeungpyeong.