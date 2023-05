Hyundai, Kia stimmen Vergleich in Höhe von 200 Millionen Dollar wegen Autodiebstählen in USA zu

Photo : YONHAP News

Hyundai Motor und Kia haben sich im Zusammenhang mit einer Sammelklage wegen einer Reihe von Autodiebstählen im vergangenen Jahr in den USA geeinigt, die Opfer zu entschädigen.Die Tochtergesellschaften beider Unternehmen in den USA gaben am Donnerstag in einer gemeinsamen Pressemitteilung bekannt, dass sie eine Vergleichsvereinbarung unterzeichnet hätten, um eine Sammelklage von Besitzern von Fahrzeugen ohne Diebstahlschutz zu beenden. Der Gesamtwert des Vergleichs könnte sich auf rund 200 Millionen Dollar belaufen.Die Einigung betrifft nach Angaben der Firmen Entschädigungszahlungen in bar an Verbraucher, deren Autos gestohlen wurden, für Schäden, die nicht von der Versicherung gedeckt werden.Auch wurde beschlossen, Besitzern einiger Modelle, bei denen Software-Upgrades zur Diebstahlprävention unmöglich sind, bis zu 300 Dollar in bar zu zahlen.Letztes Jahr gab es in den USA eine Reihe von Diebstählen von Fahrzeugen von Hyundai und Kia ohne Wegfahrsperre. Dies hatte sich unter dem Namen „Challenge“ über soziale Netzwerke verbreitet. Autobesitzer reichten daraufhin eine Sammelklage gegen beide koreanische Automobilhersteller ein und behaupteten, dass sie mangelhafte Autos verkauft hätten.Hyundai und Kia bieten seit Februar Software-Upgrades für die Diebstahlprävention für 8,3 Millionen Fahrzeuge in den USA an.