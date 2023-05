Medien: US-Justizministerium erwägt Klage wegen Fusion koreanischer Fluggesellschaften

Photo : YONHAP News

Das US-Justizministerium erwägt laut einem Medienbericht eine Klage, um die geplante Übernahme von Asiana Airlines durch Korean Air zu vereiteln.Das berichtete die US-Nachrichtenwebsite Politico am Donnerstag unter Berufung auf Quellen, die namentlich nicht genannt wurden. Das Justizministerium befürchte, dass die Fusion den Wettbewerb im Passagier- und Frachtverkehr zwischen Südkorea und den USA beeinträchtigen könnte, hieß es zur Begründung.Ein Sprecher des Justizministeriums habe jedoch keinen Kommentar dazu abgegeben. Korean Air und Asiana hätten auch nicht auf eine Bitte um eine Stellungnahme reagiert, fügte Politico hinzu.Die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority (CMA) gab am 1. März grünes Licht für den Zusammenschluss der beiden koreanischen Fluggesellschaften.Korean Air muss noch in den USA, der Europäischen Union und Japan eine Genehmigung für die Fusion einholen.