G7-Gipfel beginnt heute im japanischen Hiroshima

Der Gipfel der sieben größten Industrienationen findet vom heutigen Freitag bis Sonntag im japanischen Hiroshima statt.Am ersten Tag werden die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder das Friedensmuseum Hiroshima im Friedenspark in der Stadt besuchen. Premierminister Fumio Kishida von Japan, das den G7-Vorsitz innehat, wird die Führung übernehmen.Über Hiroshima wurde am 6. August 1945 erstmals in der Welt eine Atombombe abgeworfen. In dem Museum werden Hinterlassenschaften von Strahlenopfern und Materialien, die das Ausmaß der Schäden des Atombombenabwurfs zeigen, zur Schau gestellt.Am Sonntag werden die Staats- und Regierungschefs von acht Beobachterstaaten, darunter Präsident Yoon Suk Yeol, das Friedensmuseum Hiroshima aufsuchen.Die Staats- und Regierungschefs der G7-Länder werden sich während des Gipfels über verschiedene Themen, darunter die Lage in der Ukraine, die atomare Abrüstung und Nichtverbreitung, den Klimawandel und die Weltwirtschaft, austauschen. Die Diskussionsergebnisse werden in einer gemeinsamen Erklärung bekannt gemacht.Es wird erwartet, dass die G7 angesichts des russischen Überfalls auf die Ukraine und einer möglichen Gewaltanwendung Chinas gegen Taiwan ihren Willen verkünden werde, eine gewaltsame Veränderung des Status quo abzulehnen und die regelbasierte internationale Ordnung zu schützen.Voraussichtlich wird auch die Bereitschaft der G7 erklärt, die Kooperation mit dem Globalen Süden (Entwicklungsländer und unterentwickelte Länder) in globalen Fragen wie Weltwirtschaft, Klimawandel und Gesundheit zu stärken.Am Sonntag sind am Rande des G7-Gipfels ein bilaterales Spitzentreffen zwischen Südkorea und Japan und ein trilateraler Gipfel zwischen beiden Ländern und den USA geplant.