China-Zentralasien-Gipfel noch vor G7-Gipfel eröffnet

Photo : YONHAP News

Der erste Präsenzgipfel zwischen China und fünf zentralasiatischen Ländern ist am Donnerstag in Xian in der chinesischen Provinz Shaanxi eröffnet worden.Beginnend mit einem Gespräch mit dem kasachischen Präsidenten Qassym-Schomart Toqajew am Mittwoch, führte der chinesische Präsident Xi Jinping bis Donnerstag mit seinen Kollegen aus allen fünf Ländern bilaterale Gespräche. Die vier restlichen Länder sind Kirgisistan, Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan.Bei den bilateralen Treffen betonte Xi die gegenseitige Unterstützung in Bezug auf „Kerninteressen“, darunter Souveränität und territoriale Integrität, den gemeinsamen Bau „eines Gürtels und einer Straße“ (Seidenstraße zu Land und zu Wasser von China über Zentralasien bis Europa) sowie die Stärkung der Wirtschafts- und Handelskooperation, einschließlich der Steigerung von Agrarimporten.China beschloss, seine Beziehungen mit Kirgisistan zu einer „umfassenden strategischen Partnerschaft der neuen Ära“ höherzustufen.Der chinesische Staatschef plant, in seiner Grundsatzrede auf einer Plenarsitzung der Staats- und Regierungschefs der sechs Staaten am Freitag eine Initiative für die Schaffung einer chinesisch-zentralasiatischen Schicksalsgemeinschaft vorzulegen.Das Treffen ist der erste multilaterale Präsenzgipfel Chinas mit den zentralasiatischen Staaten seit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen der Volksrepublik mit diesen Ländern Anfang der 1990er Jahre.Eom Gu-ho, Professor an der Graduiertenschule für internationale Studien an der Hanyang Universität in Südkorea, sagte der Nachrichtenagentur Yonhap telefonisch, dass das Treffen eine Gelegenheit für China sein könnte, stärkeren Einfluss auf zentralasiatische Länder zu nehmen.