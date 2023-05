US-Expertin: Zahl nordkoreanischer Flüchtlinge seit Ausbruch der Corona-Pandemie stark geschrumpft

Photo : YONHAP News

Infolge der Grenzschließungen aufgrund der Corona-Pandemie sind Berichten zufolge lediglich 67 nordkoreanische Flüchtlinge im vergangenen Jahr nach Südkorea eingereist.Das sagte Roberta Cohen, emeritierte Co-Vorsitzende der US-Menschenrechtsorganisation Committee for Human Rights in North Korea (HRNK), auf einer Konferenz zu Menschenrechten in Nordkorea am Donnerstag (Ortszeit) in Washington. Die Konferenz wurde vom National Endowment for Democracy, der Hoover Institution und dem HRNK gemeinsam veranstaltet.Trotz der Zwangsrückführung seien in den letzten zwei Jahrzehnten etwa 33.000 geflüchtete Nordkoreaner über China oder Südostasien nach Südkorea gelangt, sagte Cohen.Seit Beginn der Pandemie sei die Zahl jedoch stark gesunken, weil Nordkorea seine Grenzen geschlossen und einen Schießbefehl an der Grenze erteilt habe. Im vergangenen Jahr seien nur 67 nordkoreanische Flüchtlinge in Südkorea angekommen. Vor der Pandemie seien jedes Jahr mehr als 1.000 Personen gekommen, hieß es.China schicke nicht nur Nordkoreaner, die über die Grenze ins Land gekommen seien, nach Nordkorea unter Zwang zurück, sondern gebe auch entsprechende Informationen an Nordkorea weiter. Diejenigen, die gegen ihren Willen repatriiert würden, kämen für mindestens fünf Jahre in Haft. In der langen Haft drohten ihnen Schläge, Folter, Zwangsarbeit und Abtreibungen. Manche würden sogar hingerichtet, sagte Cohen weiter.