Großes Lotuslaternenfest am Wochenende in Seoul

Photo : YONHAP News

In Seoul findet erstmals seit dem Ende der Maskenpflicht wegen Corona ein großes Lotuslaternenfest statt.Der Jogye-Orden des koreanischen Buddhismus gab bekannt, am Samstag und Sonntag auf dem Campus der Dongguk-Universität, am Tor Heunginjimun und in Jongno in Seoul das Lotuslaternenfest 2023 zu veranstalteten. Daran würden 50.000 Personen von 60 Organisationen teilnehmen.Am Samstag wird um 16.30 Uhr an der Dongguk Universität eine buddhistische Veranstaltung beginnen. Von 19 bis 21.30 Uhr findet ein Laternenumzug vom Heunginjimun bis zum Tempel Jogye in Jongno statt.Nach Angaben des Jogye-Ordens werden etwa 100.000 Lotuslaternen eingesetzt.Wegen der Feierlichkeiten und des Umzugs wird an mehreren Orten in Seoul der Verkehr umgeleitet.