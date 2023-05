Südkorea und China halten dieses Jahr Wirtschaftsministertreffen ab

Photo : YONHAP News

Die Regierungen Südkoreas und Chinas werden dieses Jahr in Seoul ein bilaterales Wirtschaftsministertreffen abhalten.Der Minister für Wirtschaft und Finanzen, Choo Kyung-hoo, traf sich heute im Regierungskomplex in Seoul mit dem chinesischen Botschafter in Südkorea, Xing Haiming und bat um praktische Unterstützung für die Abhaltung des Wirtschaftsministertreffens in diesem Jahr.Choo äußerte auch die Hoffnung, dass beide Länder auf der Grundlage von gegenseitigem Respekt und Gegenseitigkeit die wirtschaftliche Zusammenarbeit weiter vorantreiben würden, um gemeinsame Interessen zu fördern.Das koreanisch-chinesische Wirtschaftsministertreffen ist ein Treffen der Wirtschaftsführer auf höchster Ebene, darunter der südkoreanische Finanzminister und der Leiter der Staatlichen Entwicklungs- und Reformkommission Chinas.Nach der Aussetzung seit Oktober 2020 aufgrund der Corona-Pandemie wurde das Treffen im vergangenen August virtuell abgehalten. Chefunterhändler waren Choo und der Leiter der chinesischen Kommission, He Lifeng.