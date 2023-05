Marine nimmt neue Fregatte namens Cheonan in Dienst

Photo : YONHAP News

Eine neue Fregatte, die nach dem 2010 von Nordkorea torpedierten Kriegsschiff Cheonan benannt wurde, wird in Dienst gestellt.Die Marine veranstaltet heute Nachmittag auf der Marinebasis in Jinhae eine Zeremonie zur Indienststellung der neuen Fregatte Cheonan (FFG-826).Daran werden unter anderem Choi Won-il, Kapitän der alten Cheonan (PCC-772) zum Zeitpunkt des Untergangs, damalige Besatzungsmitglieder, Hinterbliebene von Gefallenen und frühere Kapitäne der Cheonan teilnehmen.Während die alte Cheonan eine Korvette mit einer Verdrängung von 1.000 Tonnen war, ist die neue Cheonan eine Fregatte mit einer Verdrängung von 2.800 Tonnen, damit eine höhere Kriegsschiffsklasse.Die Fregatte Cheonan wird Ende des Jahres im Westmeer eingesetzt.Die Korvette Cheonan wurde am 26. März 2010 etwa ein Kilometer südwestlich der südkoreanischen Westmeerinsel Baengnyeong durch einen Torpedo eines nordkoreanischen U-Boots versenkt.Bei dem Angriff fielen 46 Besatzungsmitglieder, auch der für die Suchaktion eingesetzte Warrant Officer Han Joo-ho kam ums Leben.