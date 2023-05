Yoon und Kishida gedenken im Friedenspark von Hiroshima koreanischer Opfer des Atombombenabwurfs

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon Suk Yeol und der japanische Ministerpräsident Fumio Kishida haben im Friedenspark von Hiroshima der koreanischen Opfer des Atombombenabwurfs von 1945 gedacht.Yoon besuchte am Sonntag das Ehrenmal als erster südkoreanischer Staatspräsident.Yoon und Kishida wurden beide von ihren Ehefrauen, Kim Keon-hee und Yuko Kishida, begleitet. Auch koreanische Opfer und ihre Nachfahren waren mitgekommen.Yoon, der sich am Freitag mit Opfern getroffen hatte, hatte gemeinsame Bemühungen mit dem japanischen Regierungschef versprochen, um die Weichen für Frieden und Wohlstand beider Länder zu stellen.Beim Atombombenabwurf auf Hiroshima am 6. August 1945 wurden schätzungsweise mindestens 50.000 Koreaner getötet oder verletzt.Yoon besuchte außerdem gemeinsam mit anderen Staats- und Regierungschefs der G7-Gastländer sowie Chefs internationaler Organisationen das Friedensmuseum von Hiroshima innerhalb des Parks. Kishida und der Bürgermeister von Hiroshima, Kazumi Matsui, hatten die ausländischen Besucher durch das Museum geführt.