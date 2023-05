Biden lädt Südkorea und Japan zu trilateralem Gipfel nach Washington ein

Photo : YONHAP News

US-Staatspräsident Joe Biden hat Südkoreas Staatspräsident Yoon Suk Yeol und Japans Premierminister Fumio Kishida zu einem trilateralen Gipfeltreffen nach Washington eingeladen.Laut Reuters und AFP habe Biden den Vorschlag beim trilateralen Gipfel, der am heutigen Sonntag im japanischen Hiroshima am Rande des G7-Gipfels stattfand, unterbreitet.Angaben des ranghohen US-Regierungsbeamten zufolge, den die beiden Nachrichtenagenturen zitierten, werde bald ein Termin für einen Gipfel in der US-Hauptstadt festgelegt. Weitere Details seien nicht bekannt.Die Nachrichtenagentur Reuters berichtete weiter, vor dem heutigen trilateralen Gipfel in Hiroshima seien Yoon und Kishida ebenfalls zu einem bilateralen Gespräch zusammengekommen, um mit Bedrohungen für die regionale Sicherheit umzugehen, während sich beide Staaten um die Verbesserung ihrer Beziehungen bemühten.