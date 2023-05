Präsident Yoon trifft Selenskyj zu Gespräch

Photo : YONHAP News

Südkoreas Staatspräsident Yoon Suk Yeol ist am heutigen Sonntag am Rande des G7-Gipfels im japanischen Hiroshima mit seinem ukrainischen Amtskollegen Wolodymyr Selenskyj zu einem Gespräch zusammengekommen.Das Gespräch kam auf Anfrage des ukrainischen Präsidenten zustande. Selenskyj, der am Samstag in Japan eingetroffen war, wollte mit Vertretern führender Staaten über Unterstützung für sein Land zu beraten.Wie aus informierten Kreisen verlautete, hätten Yoon und Selenskyj offenbar über nicht-militärische Unterstützungsleistungen und den Wiederaufbau des vom Krieg zerstörten Landes gesprochen.Angesichts der Frage der Ukraine nach südkoreanischen Waffenlieferungen hatte ein ranghoher Regierungsbeamter in Seoul geantwortet, dass die Regierung darüber unter Berücksichtigung der bestehenden Restriktionen und Prinzipien entscheiden wolle.Letzte Woche hatte Yoon in Seoul die ukrainische First Lady Olena Selenska zu einem Gespräch empfangen. Sie war als Sondergesandte des Präsidenten nach Südkorea gereist.