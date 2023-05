Deutscher Bundeskanzler Scholz fordert von Nordkorea Stopp von Starts ballistischer Raketen

Photo : YONHAP News

Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz hat Nordkorea dazu aufgerufen, Starts von ballistischen Raketen einzustellen.Bei einem Besuch an der innerkoreanischen demilitarisierten Zone (DMZ) am Sonntag habe Scholz Nordkoreas Raketentests als Bedrohung für den Frieden in der Region verurteilt, meldete die Nachrichtenagentur Reuters.Scholz und seine Gattin Britta Ernst waren heute nach der Teilnahme am G7-Gipfel in Hiroshima in Seoul eingetroffen.Direkt nach der Ankunft erfolgte der Besuch an der Demarkationslinie. Anschließend kam Scholz mit Präsident Yoon Suk Yeol zu einem bilateralen Gipfel zusammen. Yoon war ebenfalls erst kurz zuvor aus Hiroshima zurückgekehrt.Der Besuch von Scholz findet im 140. Jubiläumsjahr der Aufnahme der Beziehungen zwischen Korea und Deutschland statt.Er ist der erste deutsche Bundeskanzler seit 30 Jahren, der zu einem bilateralen Treffen nach Südkorea reist. Zuletzt hatte der damalige Bundeskanzler Helmut Kohl 1993 zu diesem Zweck Südkorea besucht.