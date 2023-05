Präsident Yoon trifft sich mit EU-Ratspräsident und -Kommissionschefin

Photo : YONHAP News

Präsident Yoon empfängt heute in Seoul den EU-Ratspräsidenten Charles Michel und die EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zu einem Gespräch.Südkorea und die EU feiern dieses Jahr den 60. Jahrestag der Aufnahme diplomatischer Beziehungen.Im Anschluss an das Treffen am Nachmittag wird es eine gemeinsame Pressekonferenz und ein offizielles Abendessen geben.Erstmals kommen damit die Spitzen von Kommission und Europäischem Rat gleichzeitig zu einem Besuch nach Südkorea. Beide hatten zuvor am G7-Gipfel im japanischen Hiroshima teilgenommen.Auch Yoon war als Gast bei dem Gipfel dabei und am Sonntag nach Seoul zurückgekehrt.Beim Südkorea-EU-Gipfel sollen der Ausbau der bilateralen Beziehungen im grünen Sektor sowie auf den Gebieten Gesundheit und Digitales im Mittelpunkt stehen.Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine und eine internationale Koordinierung, um Nordkoreas Drohungen mit Atomwaffen und Raketen entgegenzuwirken, werden voraussichtlich ebenfalls zu den Gesprächsthemen zählen.