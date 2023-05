Südkoreanische Anti-Piraten-Einheit nimmt an multinationaler Operation teil

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Anti-Piraten-Einheit Cheonghae hat an einer multinationalen Anti-Piraterie-Operation teilgenommen.Nach Angaben des Vereinigten Generalstabs (JCS) Südkoreas am Sonntag nahm die Einheit Cheonghae an der Operation teil, die die Combined Task Force 151 (CTF-151), eine multinationale Marine-Taskforce zur Pirateriebekämpfung, vom 14. bis 20. Mai in Gewässern des Nahen Ostens, einschließlich des Golfs von Aden, organisierte.An der Operation namens „Hanul“ nahmen Streitkräfte und zuständige Behörden aus 14 Ländern, einschließlich Südkoreas, der USA, Italiens, Japan, Saudi-Arabiens und Kanadas, teil.Die Truppen der Teilnehmerstaaten hätten Seepatrouillen durchgeführt und Warnungen vor der Piraterie ausgestrahlt, so der JCS.Am 17. Mai wurden der Zerstörer Chungmugong Yi Sun-sin der Cheonghae-Einheit und die Fregatte Luigi Rizzo der italienischen Marine für eine Übung taktischer Manöver und eine Funkübung eingesetzt, um die für Anti-Piraten-Einsätze erforderliche Interoperabilität zu überprüfen.Die CTF-151 ist eine im Januar 2009 gegründete multinationale Taskforce unter den Combined Maritime Forces (CMF) für Anti-Piraten-Missionen im Golf von Aden und vor der Küste Somalias. Sie besteht aus Kriegsschiffen, die aus Ländern wie Südkorea, den USA und Großbritannien entsandt wurden.Das südkoreanische Militär übernahm im Februar dieses Jahres das Kommando über die CTF-151, mit Konteradmiral Ko Seung-bum an der Spitze.