Großes Lotuslaternenfest in Seoul stattgefunden

Photo : YONHAP News

In Seoul hat erstmals seit dem Ende der Maskenpflicht wegen Covid-19 ein großes Lotuslaternenfest (Yeon Deung Hoe) stattgefunden.Das Lotuslaternenfest begann am Samstagnachmittag mit einer buddhistischen Veranstaltung auf dem Campus der Dongguk-Universität. Am Abend fand ein Laternenumzug vom Tor Heunginjimun über die Straße Jongno bis zum Tempel Jogye statt.Das Komitee zur Erhaltung des Lotuslaternenfests, das aus buddhistischen Orden wie dem Jogye-Orden besteht, geht davon aus, dass etwa 50.000 Personen von 60 Organisationen an dem Laternenumzug teilgenommen hatten.Während des Umzugs wurde die Straße Jongno für den Verkehr gesperrt.Am Sonntag fanden auf der Straße vor dem Tempel Jogye traditionelle Kulturveranstaltungen statt, darunter eine Verkostung von Gerichten aus der koreanischen Tempelküche.