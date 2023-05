Hochspringer Woo Sang-hyeok siegt bei Golden Grand Prix

Photo : YONHAP News

Hochspringer Woo Sang-hyeok hat beim Seiko Golden Grand Prix 2023 in Japan gesiegt.Nachdem er bei seinen ersten beiden internationalen Wettkämpfen der Saison 2023 Zweiter geworden war, konnte der Südkoreaner beim dritten internationalen Turnier siegen.Im Hochsprung-Finale der Männer am Sonntag in Yokohama übersprang Woo 2,29 Meter und konnte den Wettbewerb gewinnen.Der Zweitplatzierte Joel Baden übersprang ebenfalls die Höhe von 2,29 Meter. Er benötigte dafür jedoch zwei Versuche, während Woo gleich im ersten Versuch erfolgreich war.Woo ist der erste südkoreanische Athlet, der bei einem Golden Grand Prix auf der Continental Tour von World Athletics siegen konnte.